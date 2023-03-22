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لبنان

الإرتفاع كبير... كم أصبح سعر طبق "الفتّوش"؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 10:23
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نشرت "الدوليّة للمعلومات" دراسة أعلنت فيها أنّ كلفة إعداد طبق الفتّوش 174127 ليرة لبنانيّة.


وأشارت إلى أنّ كلفة مكوّنات "الفتوش" خلال الأعوام الماضية، ارتفعت كما يلي:

- في العام 2020، بلغت 4,250 ل.ل.
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- في العام 2021، بلغت 12,287 ل.ل.، أي بارتفاع نسبته 189%.

- في العام 2022، بلغت 50,500 ل.ل.، أي بارتفاع نسبته 311%.

- في العام 2023 بلغ 174,123 ل.ل.، أي بارتفاع نسبته 244.8%.

ولفتت "الدولية للمعلومات" إلى أنّ نسبة ارتفاع الكلفة من العام 2020 ولغاية العام 2023، بلغت 3997%.


وأوضحت أنّ وزن الطبق هو 1500غ، كلفته 174123 ل.ل.، أمّا وزن الوجبة للفرد فهي 300غ، وكلفتها 34825 ل.ل.



ونشرت الجدول أدناه الذي يُبيّن أسعار مكوّنات طبق "الفتّوش" لـ5 أفراد، خلال أسبوع واحد، قبل بدء شهر رمضان وعند بدئه.
 
 
 
 
وقالت "الدولية للمعلومات" إنّه بين شهري رمضان 2022 -2023، ارتفعت أسعار الخضار والمواد التي تدخل في مكوّنات طبق الفتّوش فتراوح ارتفاعها بين 54.8%  للملح، و100% للبندورة والخيار، و600% لزيت الزيتون، وصولاً إلى 1150% للبصل، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول أدناه:
 


وأضافت أنّ هذا الارتفاع الكبير في الأسعار بالليرة اللبنانية جاء أقلّ من ارتفاع سعر صرف الدّولار، وهذا عائد بشكل أساسي إلى كون هذه الأصناف من المنتجات المحليّة لا المستوردة، وبالتالي لا تتأثّر بارتفاع سعر صرف الدّولار مقابل اللّيرة اللّبنانيّة.
 
 

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