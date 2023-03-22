ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 110000 و112000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 107500 و108000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.