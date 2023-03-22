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لبنان

إشكال وإطلاق نار.. ماذا حصل في طرابلس؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 10:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إشكالاً وقع في منطقة القبة بطرابلس بين كل من المدعو "ا.ع" و "ي.ع" تطور لاحقاً الى اطلاق نار حيث اقدم المدعو "ي.ع" على اطلاق النار بإتجاه الاخير واصابه في قدمه.

على الأثر، تم نقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج وعرف ان الاشكال ناتج على افضلية مرور.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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