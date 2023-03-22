البيسري استقبل سفير قطر وبحثا في تعزيز التعاون

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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري في مكتبه، سفير دولة قطر في لبنان السيد إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، وعرض معه المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين السفارة القطرية والمديرية العامة للأمن العام.والتقى العميد البيسري ظهرا السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف وعرض معه الأوضاع العامة.