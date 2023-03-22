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لبنان

مولوي: مؤمنون وملتزمون بناء الدولة ونهوض لبنان

Lebanon 24
22-03-2023 | 11:05
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كتب وزير الداخلية والبلديات  في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في تغريدة عبر "تويتر" لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: "بحلول شهر البركة والايمان وتحقيقاً لخير الوطن والمواطن… مؤمنون وملتزمون بناء الدولة ونهوض لبنان".
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