بري إستقبل خرازي ووفدا مقاصدياً

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية في ايران الدكتور كمال خرازي ووفد مرافق، في حضور السفير الإيراني مجتبى أماني حيث، وتم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وللعلاقات الثنائية بين البلدين.واستقبل الرئيس بري، وفدا من جمعية "المقاصد الخيرية الاسلامية" ضم اعضاء هيئتها برئاسة الدكتور فيصل سنو، وتناول اللقاء عرض للاوضاع العامة ولشؤون انمائية.وبعد الظهر، عرض الرئيس بري مع النائب فيصل كرامي لتطورات الاوضاع وآخر المستجدات السياسية ولشؤون تشريعية.