نصرالله لوزير الحرب الإسرائيلي: "روح بلّط البحر"... وأي اعتداء سنردّ عليه

أي اعتداء على أي إنسان متواجد على الأراضي اللبنانية سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً أو من جنسية أخرى أو الاعتداء على منطقة لبنانية سنرد عليه رداً قاطعاً وسريعاً وهذا يجب أن يكون مفهوماً". وأضاف: "مسألة الحدود البحرية أثبتت أن العدو يخشى خوض حرب مع لبنان وما يهددوننا به قد يكون سبب زوالهم". وأشار إلى أنّ "الحادثة التي حصلت الأسبوع الماضي على الحدود مع فلسطين المحتلة أربكت الاحتلال".



وتوجه نصرالله لوزير الحرب الإسرائيلي، وقال له "روح بلّط البحر"، وشدّد على أنّ "