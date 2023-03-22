ماذا دار بين الأبيض ونقيبة مستوردي المستلزمات الطبية؟

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استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، نقيبة مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية سلمى عاصي.وأطلعت النقيبة، وزير الصحة على الصعوبات التي يعانيها هذا القطاع، وتركز النقاش على سبل التعاون بين الوزارة والنقابة لتجاوز هذه التحديات، وأبرزها وضع آلية لتسهيل استيراد المستلزمات الطبية، وتسريع وتيرة تخليص المعاملات المتعلقة بها، الأمر الذي من شأنه مساعدة الشركات المستوردة على تأمين احتياجات السوق اللبناني من دون انقطاع.كما شرحت عاصي تداعيات عدم التزام مصرف لبنان بدفع الفواتير المستحقة للشركات المستوردة، والخسارة التي تتكبدها هذه الشركات جراء الازمة المالية الراهنة.من جهته، أبدى الابيض تجاوبه واستعداده للبحث مع النقيبة، خلال جلسات عمل مقبلة، في الحلول الممكنة للتحديات التي يواجهها هذا القطاع، بما يضمن حق المريض في تأمين المستلزمات الطبية اللازمة لعلاجه.