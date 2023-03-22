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لبنان

علي حسن خليل يردّ على جعجع: على عادته في توجيه الإتهامات للهروب من المسؤوليات

Lebanon 24
22-03-2023 | 11:23
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صدر عن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل البيان الآتي:

"على عادته في توجيه الإتهامات للهروب من المسؤوليات تحت عناوين الحرص على المؤسسات وعملها ولتبرير تغطيته لتعطيل المجلس النيابي.
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يتحدث جعجع عن تطيير الإنتخابات البلدية ويحمل المسؤوليات فيما هو وأعضاء كتلته يعملون بوضوح لتعطيل تأمين تمويل إجرائها في مواعيدها.
وبالمناسبة لقد تقدمت بالأمس بإسم كتلة التنمية والتحرير بإقتراح قانون لفتح إعتماد إضافي لتأمين تمويل إجراء الإنتخابات في مواعيدها والذي سيحال الى جلسة اللجان المشتركة لإقراره مع غيره من القوانين تمهيداً لعرضه في الجلسة التشريعية المقبلة". 
 
 
وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قال في بيان اليوم، إنّه "يبدو أنّ الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض النوّاب والكتل الأخرى يُحضّرون لمحاولة عقد جلسة تشريعيّة هدفها الفعلي والأساسي تطيير الانتخابات البلديّة والاختياريّة والتّمديد للمجالس الحاليّة".
 
 
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