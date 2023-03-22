جنبلاط أبرق إلى جينبينغ مهنئا بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية وأمين عام الحزب الشيوعي الصيني شي جينبينغ مهنئا بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية وقائدا لقواتها المسلحة لولاية جديدة.

وجاء في نص البرقية: "يسرني أن أتقدم منكم بالتهاني الحارة لانتخابكم مرة جديدة رئيسا لجمهورية الصين الشعبية وقائدا لقواتها المسلحة، متمنيا لكم استمرار التوفيق في مهامكم، في ظل ما يواجهه العالم من ظروف وتحديات صعبة. كما أعبر لكم عن تقديرنا الكبير لكلمتكم المهمة خلال افتتاح المؤتمر الدولي العالي المستوى للأحزاب، ومبـادرة الحضارة العالمية القائمة على احترام التنوع والتسامح والمساواة. وأثمن عاليا جهودكم الكبيرة التي أدت إلى الاتفاق على عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لما في ذلك من تأثير إيجابي على الأمن والاستقرار والسلام بين دول وشعوب غرب آسيا والشرق الأوسط".