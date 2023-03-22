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لبنان

قائد الجيش استقبل مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

Lebanon 24
22-03-2023 | 11:34
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في لبنان ميلاني هاونشتاين، وتم التداول في شؤون مختلفة.
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