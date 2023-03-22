قائد الجيش استقبل مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في لبنان ميلاني هاونشتاين، وتم التداول في شؤون مختلفة.



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