قرار للمرتضى بالغاء احتفالية الاونيسكو... والسبب؟

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "بسبب الظروف الاقتصادية القاهرة والمعاناة المعيشية التي يرزح تحتها اللبنانيون، قرّر وزير الثقافة الغاء الاحتفالية التي كان قد عزم على إجرائها في قصر الأونيسكو في تاريخ 31\3\2023 بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام لبنان الى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، كما قرّر الاكتفاء بالتظاهرة الثقافية التي أجرتها وزارة الثقافة بالأمس في السراي الحكومي احتفالا بالذكرى، بالاتفاق مع المكتب الاقليمي للفرنكوفونية وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور حشد من سفراء الدول الفرنكوفونية والوزراء والنوّاب والمعنيون بالشأن الثقافي وأصدقاء وزارة الثقافة وشركائها.وقرر وزير الثقافة أيضا الاعلان عن استعداد الوزارة لاستقبال أي فعالية قد ترغب المدارس بإجرائها احتفالا بالذكرى وذلك على مسرح المكتبة الوطنية في بيروت أو في حديقتها الخارجية".