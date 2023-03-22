شمعون: لانتخاب رئيس للجمهورية يجسد آمال اللبنانيين

استقبل الرئيس أمين الجميّل في "بيت المستقبل" في بكفيا وفداً من "الجبهة السيادية من أجل لبنان" برئاسة النائب كميل شمعون والنائب السابق ادي ابي اللمع وعدد من الأعضاء. وكانت مناسبة لمناقشة عمق الأزمة السياسية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

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بعد اللقاء، دعا شمعون الى "الوحدة لمواجهة "المصيبة" التي تضرب كل البلد والطوائف"، مشدداً على ان "لبنان ليس ساحة حرب ويجب ان يتجه الى السلام وان يكون ملتقى الاديان والحضارات".

ولفت الى "وجود ظرف اقليمي مساعد لانقاذ البلد"، آملا بـ"انتخاب رئيس للجمهورية يجسد آمال اللبنانيين".