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لبنان

بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تغادر الى مسقط

Lebanon 24
22-03-2023 | 12:42
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غادرت اليوم الى العاصمة العمانية مسقط، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض المباراة الودية مع منتخب سلطنة عمان في 27 آذار. 
 
وضمت البعثة التي ترأسها عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد اللبناني لكرة القدم الدكتور مازن قبيسي، الكسندر اليتش مديرا فنيا، فؤاد بلهوان مديرا للمنتخب، ديجان تريكوفيتش ويافان ايليتش مساعدين للمدرب، رادي مويوفيتش مدربا لحراس المرمى، عبد القادر أبو كنانة احصائيا، بلال الدنا طبيبا، ايلي متني وحسين مكي معالجا فيزيائيين، شفيق فارس مسؤولا للتجهيزات، بالإضافة الى 24 لاعبا هم: مهدي خليل، جورج ملكي، خليل خميس، حسين زين، حسن سرور، علي الحاج وكريم درويش (العهد)، علي السبع، سعيد عواضة، خليل بدر ومهدي زين (النجمة)، نادر مطر، علي طنيش "سيسي"، حسن معتوق ومكسيم عون (أنصار)، محمد صادق (البرج)، انطوان الدويهي (السلام زغرتا)، محمد باقر الحسيني (الصفاء)، محمد الحايك (التضامن صور)، زين العابدين فران (شباب الساحل)، الى المحترفين حسن علي سعد "سوني"، محمد علي دهيني، محمد قدوح وداني كوري "لحود". 
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وتأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس القارات الدولية التي ينظمها الإتحاد الهندي لكرة القدم خلال الفترة من 10 الى 20 حزيران المقبل في الهند.
 

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