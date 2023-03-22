الشاب علي أُصيب بطلق ناري.. فهل أقدم على الانتحار؟

أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّه تم نقل الشاب علي أ. (16عاما) من بلدة الامهزية في البقاع الشمالي الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك مصابا بطلق ناري وحالته حرجة. وتضاربت المعلومات حول اقدامه على الانتحار بعد حصول خلاف بينه وبين شقيقه. وقد فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في الحادث بهدف كشف ملابساتها.

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