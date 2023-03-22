بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "صيرفة".. إليكم ما جاء فيه

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أعلن مصرف لبنان في بيان أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 62 مليون دولار أميركي بمعدل 90000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وتابع: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".