Advertisement

لبنان

بعد الجدل الكبير بشأن "ليسيه المقاصد".. هل يعاد تغيير اسم المدرسة؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1049885-638151125314522333.jpg
Doc-P-1049885-638151125314522333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت في اجتماع عقده اليوم برئاسة الدكتور فيصل سنو، تصحيح الخطأ الإداري الذي أوحى بتغيير إسم مدرسة خديجة الكبرى.
 
 
واشار في بيان، الى ان "مجلس الأمناء رئيسا وأعضاء، منعا لأي إلتباس أو خطأ أو سوء استغلال، إذ يتفهم بإيجابية بعض ردود الفعل المنبهة لهذا الخطأ الإداري، يحذر من محاولات سوء استغلاله للطعن في صدقية الجمعية، ومحاولة الإساءة أليها والى دورها ورسالتها، وهي أم الجمعيات الإسلامية المؤتمنة على حمل لواء التربية الإسلامية الوطنية في لبنان منذ أكثر من 140 عاما. وأكد مجلس الأمناء، رئيسا وأعضاء، على أن الإلتزام بهذه الرسالة الإسلامية الوطنية هو التزام ديني وأخلاقي ووطني أصيل لا إنفصام له".
Advertisement
 
وأكد أن "المقاصد التي تعلم أبناءها جيلا بعد جيل أخلاقيات الإلتزام بهذه الرسالة والذود عنها، أحرص ما تكون على التمسك بها والدفاع عنها في الشكل والمضمون. وقرر المجلس تجديد تثبيت اسم المدرسة "خديجة الكبرى ليسيه المقاصد" وابلغ قراره معالي وزير التربية الذي وعد باصدار قرار جديد باعتماد هذا الاسم المقاصدي".
 
وتوافق مجلس الأمناء رئيسا وأعضاء على "فتح صفحة جديدة من إيجابيات الفهم والتفاهم والعمل التربوي الاسلامي والوطني المنفتح على كل خير ومحبة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2023-03-23
05:30 | 2023-03-23
06:47 | 2023-03-23
06:41 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website