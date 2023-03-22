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لبنان

وفد من "التقدمي" زار دبور ودان جرائم الاحتلال

Lebanon 24
22-03-2023 | 14:10
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زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي سفير دولة فلسطين أشرف دبور اليوم، وضم الوفد أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر وعضو مجلس قيادة الحزب بهاء أبو كروم، بحضور أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، بحسب بيان وزعه التقدمي.
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وأطلع دبور الوفد على "آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والهجمة الاسرائيلية المستعرة والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق شعب فلسطين واستباحة الدم الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين على المدن والقرى والمقدسات الاسلامية والمسيحية، وبخاصة في مدينة القدس والقوانين العنصرية التي يشرعها الكنيست".
هذا ودان وفد الحزب التقدمي الاشتراكي "الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والعدوان المستمر على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وبخاصة في مدينة القدس وعلى مدن نابلس وجنين وحوارة وفي كل الأرضي الفلسطينية"، مندداً بـ"التصريحات العنصرية التي أطلقها وزير العنصرية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحق الشعب الفلسطيني".
وأكد الوفد أن "الشعب الفلسطيني هو أصل هذه الأرض منذ الأزل، وله كامل الحق في النضال والتصدي للمشروع الصهيوني لنيل استقلاله الكامل وعودته وحريته".
 
واستنكر "ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من إقرار قوانين وتشريعات عنصرية تستهدف الوجود الإسلامي والمسيحي في فلسطين وتشكل تهديداً كبيراً لحقوق الانسان والحريات الدينية"، مؤكدا "دعم تحركات الأسرى في سجون الاحتلال وعصيانهم في وجه الاجراءات التعسفية التي تمارس ضدهم".
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