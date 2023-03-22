دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 109000 و110000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 110000 و112000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.