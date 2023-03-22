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لبنان

هل طارت الجلسة التشريعية؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 15:38
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أفادت معلومات الـ "ام تي في" أن اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي كان مقرّراً يوم الاثنين المقبل ألغي وبالتالي لا موعد لجلسة تشريعية بعد. 
 
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