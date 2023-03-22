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لبنان

باسيل: رمضان شهر العودة الى الينابيع الروحية

Lebanon 24
22-03-2023 | 16:51
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غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "رمضان شهر الصوم والعودة الى الينابيع الروحية، اعاده الله على المسلمين وجميع اللبنانيين بالخير والطمأنينة".
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