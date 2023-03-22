على اوتوستراد الميناء.. توفي احتراقاً نتيجة اشتعال "بيك اب"

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توفي أحد الأشخاص احتراقاً نتيجة اشتعال "بيك اب" بالكامل على اوتوستراد الميناء - بيروت، بالقرب من "سبينس".وكان قد حضرت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني وفرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، بإنتظار الكشف عن الجثة لتحديد هوية صاحبها.وأفادت المصادر بأن "يكون اشتعال "البيك اب" ناتج عن حادث سير، ادى الى احتراق المركبة ووفاة من بداخله".