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لبنان

على اوتوستراد الميناء.. توفي احتراقاً نتيجة اشتعال "بيك اب"

Lebanon 24
22-03-2023 | 17:02
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توفي أحد الأشخاص احتراقاً نتيجة اشتعال "بيك اب" بالكامل على اوتوستراد الميناء - بيروت، بالقرب من "سبينس".


وكان قد حضرت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني وفرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، بإنتظار الكشف عن الجثة لتحديد هوية صاحبها.
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وأفادت المصادر بأن "يكون اشتعال "البيك اب" ناتج عن حادث سير، ادى الى احتراق المركبة ووفاة من بداخله".
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