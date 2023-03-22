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لبنان

اطلاق نار في الغبيري.. ماذا يحصل هناك؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 17:17
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن قيام اشخاص من آل ز. في منطقة الغبيري على اطلاق النار على قهوة تعود إلى علي م. وذلك على خلفية اشكال سابق بين الطرفين.
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اطلاق نار

الغبيري

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