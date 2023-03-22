هذه آخر مستجدات كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "99 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1234008، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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