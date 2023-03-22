مجهولان يلقيان قنبلة يدوية في الميناء

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن القاء مجهولين يستقلان دراجة نارية قنبلة يدوية بإتجاه محل لبيع المشروبات الروحية في مدينة الميناء دون انفجارها، وفرا.



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وضربت طوقاً امنياً حول القنبلة بإنتظار الخبير العسكري في الجيش للكشف عليها.

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