ردّ منعاً للتمادي

ردّ نائب مقرب على نحو محكم على رئيس حزب مسيحي بطلب من مرجعيته، منعاً لتمادي الأخير في حملات لا مبرر لها أو معنى غير المزايدة مع تيار منافس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement