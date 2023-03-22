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لبنان
إرباك
Lebanon 24
22-03-2023
|
18:30
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يسود إرباك دوائر وزارة المال، امتداداً إلى مصرف لبنان حول تحاويل رواتب الموظفين والمتقاعدين إلى المصارف، وعلى أي نحو بالدولار أم مضاعفة بالليرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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