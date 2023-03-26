Advertisement

لبنان

"الجماعة الإسلامية" تستنكر الاعتداء على الشيخ يحيى

Lebanon 24
26-03-2023 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1051068-638154525709048850.jpg
Doc-P-1051068-638154525709048850.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستنكرت الجماعة الإسلامية في جبل لبنان، في بيان، "الاعتداء السافر" على خطيب وإمام مسجد ناجي العلي في سبلين الشيخ خالد يحيى.
 
 
وطالبت الأجهزة الأمنية "اعتقال الفاعل الذي اطلق النار على الشيخ حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن: حريصون على بقاء الناتو قويا وأي اعتداء على عضو فيه سنعتبره اعتداء على جميع أعضاء الحلف (التلفزيون العربي)
lebanon 24
29/03/2023 05:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله لوزير الحرب الإسرائيلي: "روح بلّط البحر"... وأي اعتداء سنردّ عليه
lebanon 24
29/03/2023 05:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: أي اعتداء على أي إنسان متواجد على الأراضي اللبنانية سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً أو من جنسية أخرى أو الاعتداء على منطقة لبنانية سنرد عليه رداً قاطعاً وسريعاً وهذا يجب أن يكون مفهوماً
lebanon 24
29/03/2023 05:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتداء جديد على بساتين زيتون سهل كفرحزير
lebanon 24
29/03/2023 05:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24

"الجماعة الإسلامية"

سبلين

اعتداء

الشيخ خالد يحيى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2023-03-28
18:00 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
17:21 | 2023-03-28
17:06 | 2023-03-28
16:56 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website