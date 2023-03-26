"الجماعة الإسلامية" تستنكر الاعتداء على الشيخ يحيى

إستنكرت الجماعة الإسلامية في جبل لبنان، في بيان، "الاعتداء السافر" على خطيب وإمام مسجد ناجي العلي في سبلين الشيخ خالد يحيى.

وطالبت الأجهزة الأمنية "اعتقال الفاعل الذي اطلق النار على الشيخ حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها".