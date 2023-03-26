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لبنان
جامعة البلمند: نلتزم بقرار وزير التربية اعتماد التوقيت الصيفي
Lebanon 24
26-03-2023
|
12:13
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أعلنت جامعة البلمند التزامها بقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إتباع التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية "والذي من شأنه أن يجنب جامعتنا أن تكون مسرحا لخلق الفتن أو مرتعا لغير كلمة الحق والعدالة".
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وجاء في بيان للجامعة: "في زمن الصوم، زمن نستذكر فيه إلها صلب وهو يصرخ "إغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون"، في زمن الصوم، زمن التكفير عن الذنوب والذلات، حيث "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"، في أيام الصوم التقية، ومشاعر التقوى النقية، نجد أنفسنا نحمل صليب الألم في بلد الآلام، ونجعل من زكاتنا وسيلة لمغفرة خطايا من لا ينفكون عن معاقبة البلد وأهله".
وأضاف: "إنطلاقاً من قناعتنا أن القرارات التي تعنى بشؤون الوطن وشعبه، يجب أن تكون قرارات تصب في مصلحة المجتمع، وتأتي لتدعيم العيش المشترك الذي طالما تغنينا بوجوده، وإنطلاقا من مبادئنا التي ارتكزت دوما على أسس حفظ الوطن، والحفاظ على وطنية أبنائه، والتمسك بتلاحم شعبه في زمن الأزمات، جئنا اليوم نطلق صرخة ألم واستياء، صرخة خيبة أمل بمن تنكروا لأوجاع شعبهم، فإذا بهم يتناسون هجرة الشباب، وحسرة الأهل، ودموع المقهورين، فإذا بهم يأخذون قرارات لا تشفي مريضا في مستشفى متهالك، ولا تعالج طالبا في مدرسة أقفلت قسرا، ولا تسترجع وديعة جنى العمر من مصرف مغتصب".
وأردف: "من هنا كان توجهنا أن نعلن الإضراب في جميع حرم جامعة البلمند وذلك تعبيرا عن رفضنا لهذا الواقع المرير. أما وقد قام معالي وزير التربية والتعليم العالي باتخاذ قرار اتباع التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية، فإننا نلتزم بهذا القرار الذي من شأنه أن يجنب جامعتنا أن تكون مسرحا لخلق الفتن، أو مرتعا لغير كلمة الحق والعدالة. أنقذ الله لبنان من جهل الجاهلين، وتسلط الحاكمين، وعبث المفتنين".
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