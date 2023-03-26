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لبنان

"خسارة كبيرة للبنان".. هكذا نعت جمعية الصناعيين و "إفتاء جبل لبنان" الخطيب

Lebanon 24
26-03-2023 | 12:34
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أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني بياناً نعت فيه رئيس اتحاد مجالس رجال الاعمال اللبنانية الخليجية المهندس سمير الخطيب.

وقالت الجمعية في بيانها: "بوفاة المهندس سمير الخطيب، فَقَدَ لبنان عموماً ومجتمع الاقتصاد والاعمال والمقاولات خصوصًا أحد أعمدته وشخصية وطنية بارزة تركت بصماتها في لبنان كما في العالم العربي، حيث كان للفقيد إسهامات في مجال المشاريع الكبرى كونه عضو مجلس إدارة وأحد أركان شركة خطيب وعلمي على مدى أعوام طويلة. كما كان للفقيد دوراً بارزاً ومتقدماً في تعزيز علاقات لبنان مع دول الخليج من خلال ترؤسه لاتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية- الخليجية، وعمله الدؤوب على صون هذه العلاقات".
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وإذ أعربت جمعية الصناعيين اللبنانيين عن ألمها لوفاة الخطيب، تقدمت بالتعازي من عائلة الفقيد ومن الأسرة الاقتصادية في لبنان واتحاد مجالس رجال الاعمال اللبنانية - الخليجية، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
 
كذلك، نعت دار إفتاء جبل لبنان الخطيب، وقالت في بيان النعي: "لقد فقد إقليم الخروب ولبنان رجلاً من رجالاته الوطنيين والذي كان له بصمته الإيجابية ونجاحاته على مستوى الوطن، إنه رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب".
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