"خسارة كبيرة للبنان".. هكذا نعت جمعية الصناعيين و "إفتاء جبل لبنان" الخطيب

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وقالت الجمعية في بيانها: "بوفاة المهندس سمير الخطيب، فَقَدَ لبنان عموماً ومجتمع الاقتصاد والاعمال والمقاولات خصوصًا أحد أعمدته وشخصية وطنية بارزة تركت بصماتها في لبنان كما في العالم العربي، حيث كان للفقيد إسهامات في مجال المشاريع الكبرى كونه عضو مجلس إدارة وأحد أركان شركة خطيب وعلمي على مدى أعوام طويلة. كما كان للفقيد دوراً بارزاً ومتقدماً في تعزيز علاقات لبنان مع دول الخليج من خلال ترؤسه لاتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية- الخليجية، وعمله الدؤوب على صون هذه العلاقات".وإذ أعربت جمعية الصناعيين اللبنانيين عن ألمها لوفاة الخطيب، تقدمت بالتعازي من عائلة الفقيد ومن الأسرة الاقتصادية في لبنان واتحاد مجالس رجال الاعمال اللبنانية - الخليجية، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.