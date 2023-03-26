تزامناً مع "الإفطار".. قنبلة تنفجر في طرابلس!

أقدَم شخصٌ مجهول، مساء اليوم، على رمي قنبلة صوتية في محيط منطقة باب التبانة - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ انفجار القنبلة حصل بعد موعد الإفطار بوقتٍ قليل، وقد فرّ الشخص الذي رماها إلى جهةٍ مجهولة.