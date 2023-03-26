أكّدت أوساطٌ حكوميّة، اليوم الأحد، أنّه "لا قرار اعتكاف لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

ووفقاً لقناة "الجديد"، فإنه "لا صحّة لكل ما يُشاع عن ذلك".