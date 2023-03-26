جنبلاط في فرنسا على رأس وفد.. ما سبب زيارته؟

ذكرت قناة "الجديد" أنَّ رئيس الحزب "التقدّمي الإشتراكي" وليد جنبلاط وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة البحث بملف رئاسة الجمهوريّة.



Advertisement ووفقاً للقناة، فإنّ جنبلاط يزور باريس على رأس وفدٍ يضمّ نجله، رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" تيمور جنبلاط والنائب وائل فاعور، ومن المقرر أن يتم عقد لقاءٍ مع مدير المخابرات الخارجية في فرنسا برنارد إيميه ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل. ووفقاً للقناة، فإنّ جنبلاط يزور باريس على رأس وفدٍ يضمّ نجله، رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" تيمور جنبلاط والنائب وائل فاعور، ومن المقرر أن يتم عقد لقاءٍ مع مدير المخابرات الخارجية في فرنسا برنارد إيميه ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل.



وأشارت المعلومات إلى أنّ الوفد متسمكٌّ بموقفه الداعي لإنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، لا يُشكل تحدياً لأحد وينفذ برنامج الإصلاحات المطلوبة.

