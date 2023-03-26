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لبنان

على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
26-03-2023 | 13:42
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء الأحد، ما بين 106200 و106700 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركي.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 106000 و107000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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