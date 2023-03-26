نداءٌ من نقيب الصيادلة: لعدم الإنجرار وراء الفتن

أكّد نقيب الصيادلة جو سلوم أنّ "ما يجمع اللبنانيين على إختلاف طقوسهم هو أكثر بكثيرٍ من الوقت"، مشيراً إلى أن "ما يجمعنا هو لبنان وحب الوطن".

كلامُ سلوم جاء في بيانٍ صادر عنه إثر زيارته بكركي، اليوم الأحد، مشيراً إلى أن المواطن يموت كل يوم ألف مرة بسبب فقدان الدواء والمأكل وكل مقومات الحياة، وأضاف: " من بكركي ومريم في بشارتها التي تجمعنا، شفيعة سيّد الصرح، أحمل لكم رسالة محبّة ودعوة الى التلاقي وعدم الإنجرار وراء الفتن التي طالما أرادوها لتفريقنا واستعبادنا".