Advertisement

لبنان

نداءٌ من نقيب الصيادلة: لعدم الإنجرار وراء الفتن

Lebanon 24
26-03-2023 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1051099-638154609405789001.jpg
Doc-P-1051099-638154609405789001.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد نقيب الصيادلة جو سلوم أنّ "ما يجمع اللبنانيين على إختلاف طقوسهم هو أكثر بكثيرٍ من الوقت"، مشيراً إلى أن "ما يجمعنا هو لبنان وحب الوطن".
كلامُ سلوم جاء في بيانٍ صادر عنه إثر زيارته بكركي، اليوم الأحد، مشيراً إلى أن المواطن يموت كل يوم ألف مرة بسبب فقدان الدواء والمأكل وكل مقومات الحياة، وأضاف: "من بكركي ومريم في بشارتها التي تجمعنا، شفيعة سيّد الصرح، أحمل لكم رسالة محبّة ودعوة الى التلاقي وعدم الإنجرار وراء الفتن التي طالما أرادوها لتفريقنا واستعبادنا".
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2023-03-28
18:00 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
17:21 | 2023-03-28
17:06 | 2023-03-28
16:56 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website