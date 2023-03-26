"المستقبل" يفوز بانتخابات "المهندسين" في طرابلس والشمال

حققت اللائحة المدعومة من "تيار المستقبل" الفوز بكامل أعضائها في انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، التي جرت اليوم في مقر النقابة.



وفاز المهندس خضر حسين عن "تيار المستقبل" بعضوية مجلس النقابة.

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