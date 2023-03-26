خبرٌ يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا سيحصل غداً؟

أكّدت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الأحد، أنه اعتباراً من الأسبوع المقبل، ستبدأ المصارف بتسديدِ طلبات "صيرفة" التي جرى تسجيلها الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أنَّ "أغلب الطلبات ستحصلُ على موافقة مصرف لبنان، وبالتالي لا عوائق أو قيود تُذكر في الوقت الرّاهن".

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ونفت المصادر أيّ كلامٍ يشيرُ إلى أنّ طلبات "صيرفة" الجديدة قد لا تُقبل خلال الأيام القليلة المُقبلة، موضحةً أنَّ "مصرف لبنان ما زالَ مُلتزماً بضخّ الدولارات عبر المنصّة في الوقت الرّاهن، ولا إشكاليات قائمة في ذلك إلى الآن".