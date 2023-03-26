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لبنان

بشأن إضراب "أوجيرو".. ما جديد المفاوضات؟

Lebanon 24
26-03-2023 | 15:02
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ذكرت قناة "المنار" في تقريرٍ لها، اليوم الأحد، أنّ إجتماع نقابة موظفي "أوجيرو" مع مدير عام الهيئة عماد كريدية، اليوم، لم يُفضِ إلى شيء على صعيد إنهاء إضراب الموظفين الذي ما زال مستمراً حتى الآن.
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ولفت التقرير إلى أنّه "في ظل تعثر الوصول إلى نقاط مُشتركة أو تسوية على صعيد الملف المطروح، بدأ اللبنانيون يشعرون بتراجع خدمات الإنترنت نتيجة خروج سنترالات واحداً تلو الآخر".

وفيما من المُنتظر أن تنفذ النقابة اعتصاماً داخل "أوجيرو" يوم غدٍ الإثنين، اكتفى وزير الإتصالات جوني القرم بالتأكيد على أنه يتابع الإتصالات مع المعنيين بشأن إضراب موظفي الهيئة، في حين أشارت مصادر مطّلعة على أجواء المفاوضات الجارية أن وزير الإتصالات أوصل رسالة إلى من يعنيهم الأمر عبر كريدية أنه "لا مفاوضات قبل وقف الإضراب".

ووفقاً لـ"المنار"، فإنّ "الموظفين لديهم إستياء من تصرّف كريدية الذي من المفترض أن يقف إلى جانبهم وليس ضدهم، بعدما ألمح إلى اللجوء للقضاء في حال استمرّوا بإضرابهم المفتوح". 

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