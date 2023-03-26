بسبب "الإنقسام" في البلد.. مدرسة تقفل أبوابها غداً

وجّهت مدرسة "مار الياس" في مدينة الميناء - طرابلس، رسالة إلى أهالي الطلاب لديها، معلنة خلالها إقفال أبوابها يوم غدٍ الإثنين الواقع في 27 آذار 2023، بسبب ما شهدته البلاد من انقسامٍ حاد خلال اليومين الماضيين.

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وقالت المدرسة في رسالتها: "لقد آلمنا ما جرى في بلدنا الجريح في هذين اليومين الأخيرين، وكأننا نسينا الأزمة الإقتصادية التي نعيشها وجنون الدولار الذي وصل إلى حدود فاقت الـ14 ألف ليرة. وبعد أن تداخل الشأن المدني بالشأن الديني الطائفي، وهو ما نستغربه، ما اشعل إنقساماً غريباً في البلد، رأينا كمؤسسة تربوية، تسهم في نمو الروح الوطنية في الناشئة، أن نرفع الصوت داعين العقلاء لرفع أصواتهم وتقريب القلوب. ونحن أمام هذا التخبط نلبس ثوب الحزن والحداد ونغلق أبوابنا نهار غد الاثنين 27 آذار 2023".