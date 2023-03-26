هل ستُقفل المدارس حتى نهاية رمضان؟ وزارة التربية تكشف

نفت مصادر في وزارة التربيّة لـ"لبنان24" ما تمّ تداوله عبر "واتساب" عن أنّ وزير التربية عباس الحلبي سيُعلن عن عطلة حتى نهاية شهر رمضان المبارك في المدارس الرسمية والخاصة، وذلك بعد عدم التزام معظم المؤسسات التربوية بقرار تأجيل إعتماد التوقيت الشتوي.

Advertisement

وأكدت المصادر أن هذا الكلام في هذا الإطار، عارٍ من الصحّة جملة وتفصيلاً.