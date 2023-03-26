بالأرقام.. هذه نتيجة إنتخابات "المهندسين" في طرابلس والشمال

انتهت عملية فرز الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس والشمال التي انطلقت صباح اليوم في مقر النقابة في طرابلس، لانتخاب 4 أعضاء جددٍ لهيئة مجلس النقابة.

وبعد عملية فرز متطورة، فازت لائحة "النقابة أولاً" بكامل اعضائها وجاءت النتائج على الشكل التالي:



1- خضر حسين 887



2- نقولا سليمان: 861



3- مصطفى فخر الدين: 773



4- جوزيف عبدالله: 717



وأبدى نقيب المهندسين بهاء حرب إرتياحه للأجواء الإيجابية والديمقراطية التي سادت اليوم الانتخابي الطويل بعد أن أشرف شخصياً على العملية الانتخابية منذ بدء انطلاقها حتى إعلان النتائج، مؤكداً أن جميع الفائزين سيعملون في خدمة النقابة والمهندسين دون تمييز بين مهندس وآخر.



كذلك، هنّأ حرب الفائزين بمقاعد مجلس النقابة وشكر الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الانتخابات على ممارستهم الديمقراطية بعملهم وجهدهم.



تجدر الإشارة أنه قد بلغ عدد المقترعين 1584 مهندس وهي نسبة عالية جداً مقارنةً بالسنين الماضية.