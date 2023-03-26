Advertisement

لبنان

وزير التربية تراجع عن قراره بشأن "التوقيت".. ماذا طلب من المدارس؟

Lebanon 24
26-03-2023 | 16:18
A-
A+
Doc-P-1051121-638154696118234302.jpg
Doc-P-1051121-638154696118234302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبلغ وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنهُ بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث حصراً بموضوع التوقيت الصيفي. وبناء على ذلك، ونظراً للإرباك الحاصل في القطاع التربوي الرسمي والخاص، يترك الوزير الحلبي للمسؤولين عن المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة حرية اختيار وقت فتح مدارسهم ومؤسساتهم غداً، والعمل بالقرارالذي سوف يصدر عن مجلس الوزراء ابتداء من بعد غدٍ الثلاثاء.
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2023-03-28
18:00 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
17:21 | 2023-03-28
17:06 | 2023-03-28
16:56 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website