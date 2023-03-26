وزير التربية تراجع عن قراره بشأن "التوقيت".. ماذا طلب من المدارس؟

تبلغ وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنهُ بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث حصراً بموضوع التوقيت الصيفي. وبناء على ذلك، ونظراً للإرباك الحاصل في القطاع التربوي الرسمي والخاص، يترك الوزير الحلبي للمسؤولين عن المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة حرية اختيار وقت فتح مدارسهم ومؤسساتهم غداً، والعمل بالقرارالذي سوف يصدر عن مجلس الوزراء ابتداء من بعد غدٍ الثلاثاء.

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