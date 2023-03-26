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لبنان

"التيار" يطرحُ ورقته السياسية الجديدة.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
26-03-2023 | 16:09
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طرح "التيار الوطني الحر" ورقته السياسية المنبثقة عن مؤتمره العام الثامن هذه السنة، مشيراً إلى أنّ روية التيار هذه السنة تنطلق من 3 مسارات: "التيار" - "الجماعة" - "الكيان". 
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وأكّدت الورقة أنّ "على اللبنانيين إنشاء نظام يرتكز على السيادة الشاملة"، مشددة على أنّ "الشراكة المتوازنة هي ضمانة متبادلة بين اللبنانيين وقوة حماية لهم، وفقدانها يجعل منهم مكونات خائفة على نفسها من بعضها البعض". 
 
للإطلاع على الورقة السياسيّة كاملة.. إضغط هنا
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