جريمة مروّعة في الشويفات.. قتل زوجتهُ بـ10 رصاصات! (صورة)

هزّت محلة صحراء الشويفات، أمس السبت، جريمةٌ راحت ضحيتها المواطنة زينب علي زعيتر (26 عاماً)، وذلك بعدما أطلق زوجها المدعو حسن موسى زعيتر أكثر من 10 رصاصات عليها، ليُرديها قتيلة على الفور.

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وبحسب المعلومات، فإنّ الزوج ما زال متوارياً عن الأنظار مع أطفاله الصغار الثلاثة، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادثة.



وفي السياق، فقد ذكرت صحيفة "المدن" في مقالٍ لها، اليوم الأحد، أنّ هناك ترجيحات بأن تكون دوافع الجريمة مرتبطة بمسألة شرف، فيما تناقل مواطنون يقطنون في المنطقة كلاماً يشيرُ إلى أن الزوج وجد صوراً للضحية من دون حجاب على هاتفها، الأمر الذي حمله على قتل زوجته أمام أعين أطفاله.