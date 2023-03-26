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لبنان

دعوة لجلسة لمجلس الوزراء غداً.. ماذا تتضمن؟

Lebanon 24
26-03-2023 | 16:58
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دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الإنعقاد ظهر يوم غدٍ الإثنين، وقد وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدعوة الآتية إلى الوزراء وجاء فيها: "
 
السيدة وزيرة التنمية الإدارية والسادة الوزراء، بعد أن قرر السيد رئيس مجلس الوزراء الموافقة استثنائياً على تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20/8/1998 المتعلق بتعديل التوقيت، وعلى أن يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء، وفي ضوء المستجدات الأخيرة الحاصلة في البلاد وتبعاتها على الصُعد كافة، قررالسيد رئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الوزراء الى جلسة تُعقد في السراي الكبير عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين الواقع فيه 27/3/2023 وعلى جدول أعماله بندٌ وحيد يتعلق بموضوع التوقيت الشتوي والصيفي. للتفضل بأخذ العلم".
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