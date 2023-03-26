الجامعة اللبنانية تحسم أمرها.. بأيّ توقيت ستلتزم؟

أوضح رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في بيان أنه "عطفًا على اللغط الحاصل في موضوع التوقيت الصيفي، تعلن رئاسة الجامعة اللبنانية التزامها بتعميم رئاسة مجلس الوزراء في ما يتعلق بالتوقيت الصيفي، وعليه يستمر العمل بالتوقيت الشتوي".

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