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لبنان

دائرة الأوقاف في طرابلس: لإعتماد التوقيت الشتوي

Lebanon 24
26-03-2023 | 17:43
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أصدرت دائرة الأوقاف في طرابلس تعميماً إدارياً أعلنت فيه إلتزامها بمذكرة مجلس الوزراء لناحية تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، مؤكدة أنها مستمرة باعتماد التوقيت الشتوي كما ورد في تعميم الأمين العام لمجلس الوزراء في لبنان. 
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من جهته، دعا اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال الجامعات الرسمية والخاصة والثانويات والمدارس والمهنيات، في بيان، الى التزام قرار مجلس الوزراء القاضي بالابقاء على التوقيت الشتوي.

كذلك، دعا الإتحاد المؤسسات المختلفة الى التزام القرار الحكومي في هذا الخصوص.

وأكد البيان أن "مقام رئاسة مجلس الوزراء ليس معروضاً للمقايضة لا مع تيار هنا ولا حزب هناك، ولا ولن نرضى أن يستقوي عليه أحد". 
 
 
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