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لبنان

مجلس وزراء استثنائي ظهرا لبحث "التوقيت" ووزير التربية يعود عن قراره

Lebanon 24
27-03-2023 | 00:09
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ينعقد مجلس الوزراء ظهر اليوم بصورة استثنائية وعلى جدول أعماله بندٌ وحيد يتعلق بموضوع التوقيت الشتوي والصيفي.

 

وقد وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الدعوة الى الاجتماع ليل امس وجاء فيها:"السيدة وزيرة التنمية الإدارية والسادة الوزراء، بعد أن قرر السيد رئيس مجلس الوزراء الموافقة استثنائياً على تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ٥ تاريخ ١٩٩٨/٨/٢٠ المتعلق بتعديل التوقيت، وعلى أن يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء، وفي ضوء المستجدات الأخيرة الحاصلة في البلاد وتبعاتها على الصُعد كافة، قرر السيد رئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الوزراء الى جلسة تُعقد في السراي الكبير عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين الواقع فيه ٢٠٢٣/٣/٢٧ وعلى جدول أعماله بندٌ وحيد يتعلق بموضوع التوقيت الشتوي والصيفي. للتفضل بأخذ العلم".

 

السنيورة وسلام

وكان رئيس الحكومة اجتمع مساء امس مع الرئيسين السابقين  فؤاد السنيورة وتمام سلام  وتم  البحث في اخر المستجدات، وتحديدا استعار الأجواء الطائفية في هذه اللحظة الوطنية المصيرية والخطيرة التي يعيشها لبنان والشعب اللبناني على مختلف المستويات.

 

وقد تمنى الرئيسان السنيورة وسلام على رئيس الحكومة متابعة تصريف الاعمال الحكومية، ودعوة مجلس الوزراء في اقرب فرصة ممكنة لاتخاذ القرار المناسب في موضوع التوقيت ومعالجة الامور بما يراه مناسبا انطلاقا من مداولات مجلس الوزراء.

 

تربويا

وصدر عن مكتب وزير التربية الاتي: تبلغ وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي من دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، أنه بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، للبحث حصرا في موضوع التوقيت الصيفي، وبناء على ذلك ونظرا للإرباك الحاصل في القطاع التربوي الرسمي والخاص،  يترك الوزير الحلبي للمسؤولين عن المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة ،حرية اختيار وقت فتح مدارسهم ومؤسساتهم غدا ، والعمل بالقرار الذي سوف يصدر عن مجلس الوزراء ابتداء من بعد غد الثلاثاء .

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