اشتباكات ليلية عنيفة... الجيش ينتشر في طرابلس (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ وحدات من الجيش انتشارا في منطقة التبانه في طرابلس، بالقرب من "مسجد حربا" بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة خلال ساعات الليل وتم فيها استخدام الحجارة والمفرقعات النارية في الشوارع والزواريب الضيقة ببن اولاد المنطقة.

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