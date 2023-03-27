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لبنان

خطّة استباقية" لأحزاب سياسية.. ماذا فعلت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-03-2023 | 03:15
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جمّدت أطرافٌ سياسية عديدة حالياً محرّكاتها المرتبطة بالإنتخابات البلديّة وذلك بعدما وجدت أن هناك إمكانية لتأجيل إجراء ذاك الإستحقاق مُجدداً.

ووفقاً للمعلومات، فقد تبيّن أن هناك جهات عديدة أبلغت كوادرها الحزبية بضرورة التريث قليلاً قبل القيام بأيّ عملٍ على صعيد التحضير للإنتخابات، باعتبار أنّ هناك "ضبابية" في الإتجاه. إلا أنه مقابل ذلك، فقد بدأت أحزابٌ سياسية أخرى بتحضير نفسها لوجستياً ومن خلال "داتا المعلومات" في إطار خطة استباقيّة، وذلك تحسّباً لأي خطوة قد تُمهد لإجراء الإنتخابات خلال أيّار المقبل.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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